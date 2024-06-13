Германия блокирует новые санкции против России, - СМИ

Предостережение Германии касается планов мер, направленных на то, чтобы усложнить обход санкций ЕС.

Германия блокирует новые санкции против России. Именно из-за усилий Берлина новый пакет все еще не принят.

Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на DPA. По данным СМИ, правительство Германии блокирует переговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России. Обеспокоенность Берлина стала главной причиной задержки нового пакета антироссийских санкций.

Один из чиновников ЕС заявил, что Германия в последнее время производит впечатление "новой Венгрии". Ранее именно Будапешт тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне ЕС.

Видео дня

Дипломаты в Брюсселе сообщили на условиях анонимности, что предостережение Германии касается планов мероприятий, направленных на то, чтобы усложнить обход санкций ЕС. Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

"Причиной, очевидно, является опасение, что немецкие компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций", - пишет издание.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал УНИАН, Европейский союз предлагает ввести санкции против российского нефтеперевалочного гиганта ПАО "Совкомфлот". Отмечается, что это решение позволит еще больше ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.

В марте сообщалось, что из-за риска, связанного с западными ограничениями, индийские нефтепереработчики решили больше не принимать танкеры, принадлежащие российскому "Совкомфлоту". Правда, позже они от этого решения отказались и снова начали принимать российскую нефть.

Также издание Bloomberg раскрыло тайную схему России по перевозке своей нефти. Так, российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно.

Вас также могут заинтересовать новости: