Грэм подал двухпартийный законопроект о новых ограничениях.

Американские законодатели готовы согласовать новые санкции против России. Такое заявление сделал в соцсети Х сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, он подал двухпартийный законопроект о новых санкциях "против путинской России". Документ уже имеет почти 60 соавторов.

Грэм отметил, что речь идет о введении вторичных пошлин против любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другую продукцию.

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"Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если Россия не примет почетный, справедливый и прочный мир", – акцентировал сенатор.

Он также поблагодарил американского президента Дональда Трампа и его команду "за упорную работу, направленную на то, чтобы завершить войну в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, достойно и справедливо".

Санкции США против России

Из-за полномасштабного вторжения в Украину ряд стран ввел масштабные санкции против РФ. Они коснулись ряда сфер. Кроме того, на Западе заморозили российские активы.

14 апреля президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России – это пакет, введенный еще его предшественником, Джо Байденом.

Несколькими неделями ранее Штаты ввели санкции против четырех физических и трех юридических лиц. Под ограничения также попал один российский сухогруз.

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