По словам Владислава Власюка, соглашение по этому вопросу должно быть справедливым.

С России могут снять западные санкции, если это поможет остановить огонь в Украине и достичь правосудия. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

По его словам, возвращение в страны, которые ведут бизнес с Россией, является просто "вопросом времени", однако это должно произойти при правильных условиях.

Власюк отметил, что экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоносителей "имеют свои цели, которые могут подтолкнуть Россию к прекращению агрессии и заставить их заключить соглашение о длительном мире", а не только быть "наказанием любого рода".

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"Сейчас преждевременно говорить о том, какое именно снятие санкций должно быть частью любых соглашений. Мы просто хотим сейчас убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а потом уже можно будет говорить о снятии санкций. Мы уже видим, что россияне пытаются ставить вопрос о том, стоит ли отменять эти санкции, по крайней мере некоторые из них, что дает нам лучшее понимание того, какие санкции являются наиболее болезненными. Всегда полезно знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом", - подчеркнул чиновник.

Политик добавил, что в рамках любого долгосрочного соглашения, которое должно предоставить Украине гарантии безопасности, Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", что, скорее всего, будет включать "компенсацию для украинцев".

Также Власюк прокомментировал перспективу заключения со странами Европы новых соглашений относительно покупки российской нефти и газа, если и когда война закончится.

"Россия имеет большой потенциал, особенно в энергетических ресурсах, и было бы, пожалуй, глупо не попытаться его использовать. Возможно, нет, и, надеюсь, не в той же степени - надеюсь, никогда не оказаться в ситуации полной зависимости от российских энергоносителей любого вида. Но если Россия в какой-то момент вернется к более-менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, самое главное, я не думаю, что они должны быть исключены из конкурентных рынков", - отметил он.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание Reuters сообщало, что китайские госкомпании ограничивают импорт российской нефти. Такое решение связано с опасениями относительно американских санкций, которые были введены 10 января против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", страховщиков и более 100 судов.

В то же время руководители внешнеполитических ведомств G7 заявили, что против РФ готовят новые санкции, если она не согласится на перемирие. Также страны "Большой семерки" в случае отказа РФ будут оказывать дополнительную поддержку для Украины и будут проводить другие мероприятия.

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