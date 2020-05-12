Санкции против России не мешают оказывать ей гумпомощь для борьбы с коронавирусом - ЕС

С соответствующим заявлением выступили во внешнеполитической службе Евросоюза. Сама РФ пока что о гумдопомогу в ЕС не обращалась.

Во внешнеполитической службе ЕС не видят никаких препятствий для потенциального предоставления России гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС, передает DW.

"Установленные в отношении России (летом 2014 года) санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи, в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила", - заявил он.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано более 232 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является вторым показателем в мире после США, где подтверждено более 1,35 миллиона случаев заражения COVID-19.

В этот же день заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заверил журналистов, что Евросоюз будет предоставлять гумпомощь для борьбы с коронавирусом даже подсанкционным странам и регионам.

Еврокомиссия уже опубликовала инструкцию о порядке предоставления гуманитарной помощи Сирии, которая также находится под санкциями ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что после окончания своей полуторамесячной кампании помощи Италии в борьбе с COVID-19, Россия "прислала чек итальянцам". В обмен на "бескорыстную помощь" от россиян глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий написал итальянскому коллеге Вито Петрочелли полуофициальное письмо с просьбой "надавить на Брюссель" для снятия санкций.