Глава Еврокомиссии заявила, что именно Украина будет решать, что является для нее прочным миром.

Европейский Союз не будет снимать санкции против России до полного завершения войны в Украине.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире французского телеканала LCI.

"Санкции очень важны, они причиняют боль", - сказала она.

Видео дня

Также глава Еврокомиссии отметила, что именно Украина будет решать, что является для нее прочным миром. Она подчеркнула, что Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы не допустить новой войны с РФ.

Санкции против России - важные новости

Ранее издание EUobserver сообщало, что Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против РФ, но процесс пока находится на очень ранней стадии. Один из дипломатов отметил в разговоре с журналистами, что сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии.

Кроме того, по итогам саммита в Париже европейские лидеры сделали заявления касательно снятия санкций с РФ. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "сейчас не время для снятия санкций".

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал мнение британского премьера. Он также считает, что сейчас рано снимать санкции против РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что отмена санкций против РФ была бы "серьезной ошибкой". Он раскритиковал Москву за то, что она "всегда добавляет" условия к тому, что обсуждается.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече лидеров по поддержке Украины в Париже напомнил, что война до сих пор продолжается, и это происходит только по вине России.

Вас также могут заинтересовать новости: