Политик подчеркнул, что любое ослабление сакций станет "серьезной ошибкой" партнеров Украины.

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц отверг вероятность какого-либо ослабления санкций против России.

"Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир", - заявил Шольц в четверг, 27 марта, по итогам окончания саммита "Коалиции желающих" в Париже, передает DW.

Сейчас любое ослабление санкций было бы "серьезной ошибкой", поскольку до мира еще далеко, констатировал немецкий политик. "Очевидно, что Россия на самом деле не заинтересована в установлении мира", - добавил он.

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Шольц также отметил, что в вопросе санкционной политики США и Европа "должны занимать четкую общую позицию", как это было до сих пор. По его убеждению, Европа и США должны вместе дать понять России, что "мы можем и в дальнейшем использовать возможность поддерживать Украину".

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание The Economist писало, что Европа серьезно повредит экономике России, даже если США отменят санкции. По словам экспертов, большая часть активов российского центрального банка находится в Европе, поэтому, вероятно, останется замороженной.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его страна без колебаний усилит санкции против России, если это потребуется для завершения войны против Украины.

"Если мы возьмем шкалу от нуля до 10, то я думаю, что санкции при администрации Байдена были, вероятно, на тройке, тогда как в конце его срока они усилили их до шести. Могу вас заверить, что мы без колебаний повысим их до десятки", - сказал он.

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