Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля.
Как сообщает издание Newsmaker, сегодня на брифинге Санду заявила, что подписала соответствующий указ.
"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - сказала она.
Отмечается, что это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения в стране.
Читайте такжеСанду официально вступила в должность президента МолдовыСогласно действующему законодательству, в период действия ЧС парламент нельзя распустить.
Ситуация в Молдове
- Режим чрезвычайного положения в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта - сроком с 1 апреля до 30 мая.
- Майя Санду боролась за роспуск парламента уже несколько месяцев. Ее позицию поддержал Конституционный суд. В то же время экс-президент Игорь Додон и его политические союзники пытались этому помешать.
15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав Санду. Однако парламент не распустили из-за чрезвычайного положения, при котором выборы проводить нельзя.
Однопартийцы Санду обжаловали решение о ЧП в Конституционном суде. 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.
- Президент Молдовы созвала заседание Высшего Совета безопасности относительно ситуации вокруг Конституционного суда.
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