Досрочные выборы назначены на 11 июля.

Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля.

Как сообщает издание Newsmaker, сегодня на брифинге Санду заявила, что подписала соответствующий указ.

"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - сказала она.

Отмечается, что это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения в стране.

Читайте такжеСанду официально вступила в должность президента МолдовыСогласно действующему законодательству, в период действия ЧС парламент нельзя распустить.

Ситуация в Молдове

Режим чрезвычайного положения в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта - сроком с 1 апреля до 30 мая.

Майя Санду боролась за роспуск парламента уже несколько месяцев. Ее позицию поддержал Конституционный суд. В то же время экс-президент Игорь Додон и его политические союзники пытались этому помешать.

15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав Санду. Однако парламент не распустили из-за чрезвычайного положения, при котором выборы проводить нельзя.

Однопартийцы Санду обжаловали решение о ЧП в Конституционном суде. 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.

Президент Молдовы созвала заседание Высшего Совета безопасности относительно ситуации вокруг Конституционного суда.

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Автор: Антонина Доломанжи