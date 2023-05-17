Вместо этого Бельгия готова проводить обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Бельгия не будет поставлять Украине истребители F-16, однако готова проводить обучение украинских пилотов на этих истребителях.

Как сообщает DeMorgen, в правительстве страны заявили, что причина, по которой Бельгия не может поставить Украине F-16, заключается в том, что все бельгийские самолеты находятся в эксплуатации. Они используются для обороны воздушного пространства Бенилюкса и Прибалтики.

Отмечается, что бельгийская армия имеет около пятидесяти F-16. В ближайшие годы эти самолеты будут постепенно заменены новыми F-35. Но это может быть слишком поздно, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

Видео дня

Подчеркивается, что бельгийские ВВС используют F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов. Так что у них есть огромный опыт работы с этими самолеттами, который они могут передать украинским летчикам.

"До конца 2023 года два бельгийских F-16 будут выведены из обращения в связи с достижением 8000 летных часов. После этого оба самолета будут использоваться в качестве запасных частей для остальной части бельгийского флота и/или для обучения и подготовки нашего технического персонала", - отметил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Самолеты для Украины - что известно

Ранее о намерении создать "коалицию истребителей" для Украины заявили Великобритания. Нидерланды и Франция. При этом в Британии и Франции выразили готовность начать обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

В то же время Германия пока что отказалась участвовать в самолетной коалиции, заявив, что планирует сосредоточиться на предоставлении танков и ПВО. А Польша вместо F-16, которых у этой страны мало, предложила Украине дополнительные самолеты МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: