Шольц подчеркнул, что Германия концентрируется на поставках танков, боеприпасов и ПВО для Украины.

Германия пока не намерена присоединяться к коалиции по поставкам западных истребителей для Украины. Как сообщает Tagesshau, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что приоритет в настоящее время имеет ПВО Украины.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной "коалиции истребителей", канцлер ответил, что "вопрос не настолько актуален".

Шольц сказал, что Германия концентрируется на танках, боеприпасах, создании "действующей системы ремонта" и противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что эти вещи "очень важны" для способности Украины защитить себя и Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих областях.

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Также он заявил, что на Германию никто не оказывает давления в дискуссии о поставках истребителей Украине.

"Коалиция истребителей" для Украины - что известно

Ранее Великобритания и Нидерланды договорились о создании "коалиции истребителей" для Украины. Также к ним присоединилась Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил готовность провести подготовку украиских летчиков, отметив, что она может начаться "уже сейчас".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что, хотя Польша не может передать Украине самолеты F-16 из-за их малого количества, однако готова предоставить еще самолеты МиГ-29.

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