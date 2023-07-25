Партия из 50 000 тонн зерна, предназначенного для Мали, прибыла из России в порт Конакри в Гвинее.

Россия поставляет пшеницу в Мали, укрепляя связи с одним из своих самых сильных африканских союзников.

Как сообщает Bloomberg, новости об отгрузках появились через несколько дней после того, как Россия разорвала соглашение, дающее возможность Украине - одному из крупнейших в мире производителей пшеницы - экспортировать зерно из портов Черного моря. Африканские страны оказались в числе тех, кто больше всего пострадал от роста цен на продовольствие, вызванного вторжением России.

Партия из 50 000 тонн зерна, предназначенного для Мали, прибыла из России в порт Конакри в Гвинее около месяца назад, сообщил по телефону из столицы Бамако официальный представитель министерства иностранных дел Мали Альфуссейни Сидибе.

Видео дня

"Пшеница была продана пяти разным мельницам. Еще одна партия в 25 000 тонн находится в Конакри и вскоре должна прибыть в Бамако", - сказал представитель малийской ассоциации мукомолов Салиф Фофана.

Пшеница была поставлена в Мали по цене около 220 долларов за тонну, что значительно ниже европейских цен на зерно, которые в настоящее время составляют около 292 долларов за тонну.

Война в Украине и позиция Мали

Мали была одной из шести стран, проголосовавших вместе с Россией против резолюции ООН о том, что Россия должна покинуть территорию Украины.

Ситуация с зерном

С начала российского вторжения агрессор активно ворует украинское зерно. По состоянию на 17 июня 2022 года Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами.

По состоянию на конец 2022 года оккупанты вывезли 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий.

В июне 2022 года сообщалось о том, что Кремль пытается продать украденное в Украине зерно странам Африки.

По состоянию на июль 2023 года Россия продолжает воровать украинское зерно.

Вас также могут заинтересовать новости: