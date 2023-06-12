Журналист Яковенко прогнозирует, что Украине присвоят статус партнера НАТО.

На ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе Украина станет партнером Альянса.

Такой прогноз сделал журналист и социолог Игорь Яковенко, объяснив, что подразумевает под собой этот статус, и какие привилегии он даст.

"Я думаю, что голосования о приеме в НАТО Украины не будет, это более-менее очевидно, ждать этого нецелесообразно. Скорее всего, будет либо принято, либо подготовлено к принятию решения о присвоении Украине статуса партнера НАТО, которому по сути дела все дается, как члену НАТО, кроме пятой статьи. Американцы и другие члены-страны НАТО по-прежнему не хотят умирать за Украину лично, посылать своих граждан на смерть для защиты Украины. Этого не будет, но все остальное будет. То есть НАТО встает на защиту Украины всей своей мощью", - сказал он.

Говоря о возможных привилегиях для Украины после такого решения, Яковенко заявил о передаче ВСУ значительно больших масштабов оружия, а также о расширении номенклатуры вооружений (F-16 и дальнобойные ракеты), и подвел к осознанию партнерами необходимости переноса войны на территорию России:

"Невозможно вести войну, не перенося ее на территорию России. Я думаю, что это правильно, логично, иначе войну не закончить. Понятно, что должна быть создана буферная зона. Война не прекратится до тех пор, пока не будет уничтожен путинский режим… Воля стран членов НАТО на то, что Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора, мне кажется, уже сейчас высказывается целым рядом западных политиков, но пока осторожно".

Украина в НАТО - актуальные новости

Напомним, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что сейчас у Украины есть формальная поддержка членства в НАТО уже от 20 стран-членов Альянса.

Заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов отмечал, что Украина на вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО.