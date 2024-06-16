Саммит мира является важным рубиконом на пути к справедливому миру.

Нынешний саммит в Швейцарии определяет основу того, каким должен быть справедливый мир для Украины.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, выступая на Глобальном саммите мира относительно войны в Украине. Он отметил, что саммит собрал 100 государств и институтов из разных частей мира и это показывает, что есть широкая поддержка для справедливого мира.

"Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы устава ООН, принципы международного права, принципы суверенитета и территориальной целостности и не возможности завоевания одной нации другой. Точка. И Украина может опираться на это, чтобы позже вести переговоры и обеспечить справедливый мир, которого заслуживают люди Украины", - подчеркнул он.

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Салливан назвал ужасными действия России по похищению украинских детей.

"Эти действия должны быть осуждены, а дети должны быть возвращены", - подчеркнул Салливан.

Он также прокомментировал слова президента России Владимира Путина относительно мира, который сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые РФ оккупировала, но и покинуть ряд суверенных территорий, чтобы вести переговоры, а также Украина должна разоружиться, чтобы Россия могла продолжать вести агрессию.

"Это безответственно. Это отвергает устав ООН, основную мораль и просто здравый смысл", - подчеркнул Салливан.

Он отметил, что саммит мира является важным рубиконом на пути к справедливому миру.

"И США гордо будут идти с Украиной по этому пути до того момента, когда Украина победит, и мир победит", - подчеркнул он.

Война в Украине - переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, Путин на днях заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, Украина должна вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от перспективы членства в НАТО,

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому Sky TG24 заявил, что предложение о прекращении огня от президента России Владимира Путина является ультиматумом, которому нельзя доверять.

По его словам, Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

Зеленский отметил, что Путин делает то же, что в свое время Гитлер, когда тот сказал: "дайте мне часть Чехословакии, и тут все закончится". При этом президент Украины напомнил, что это была историческая ложь, потому что дальше была оккупирована Польша, а затем вся Европа.

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