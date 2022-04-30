Спасатели борются с огнем, который перекинулся из турбинного отделения на кровлю.

В России продолжают вспыхивать пожары. На этот раз загорелась ГРЕС-2 на Сахалине. Как сообщают в сети жители острова, сначала они услышали "хлопок": именно так называют сейчас взрывы в стране-агрессоре.

Как отмечают местные СМИ, взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском, что на Сахалине. Впоследствии стало известно, что вспыхнул второй блок ГРЕС-2.

Сейчас спасатели борются с огнем, который перевернулся с турбинного отделения на кровлю, пишет ТАСС. Также на станцию приехало высшее руководство.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Сейчас технологический процесс остановлен.

В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

В сети появились кадры пожара. Судя по ним, огонь охватил довольно большую территорию. Клубы черного дыма видны и снаружи.

Напомним, территория ГРЕС-2 уже горела раньше. Так, в 2018 году произошло возгорание в помещениях, где жили сотрудники. А уже в 2019 году в самом общежитии. Тогда погибло три человека.

Случайности не случайны, но на этот раз загорелся второй блок. В 2019 году произошел инцидент на том же блоке. Из-за этого ГРЕС-2 пришлось внепланово выключить. Тогда энергоблок "сел на ноль".

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