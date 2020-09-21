Журналисты выяснили, что как только девушки-красавицы становятся фаворитками президента Беларуси Александра Лукашенко, у них начинается карьерный взлет.
Об этом говорится в сюжете программы "Украинские сенсации". "Лукашенко образца последних лет — большой фанат конкурсов красоты и настоящий ценителей белорусских селебретис", - отмечают журналисты.
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Так, главе Беларуси приписывали роман с эстрадной певицей Ириной Дорофеевой. Еще поговаривают, что у него романтические отношения с мисс России и Европы Светланой Королевой; моделями Мартой Голубевой, Полиной Шубой, Дашей Шманай и телеведущей и мисс Беларусь Марией Василевич.
Именно Василевич в последнее время часто видели рядом с "бацькой" на хоккейных баталиях. А в 2019-м Марию наградили премией за вклад в развитие культуры.
"Ну, и конечно, как не вспомнить Наталью Эйсмонт — это пресс-секретарь и "правая рука" Лукашенко", - добавляют журналисты.
А вот первая жена "бацьки" сейчас живет в небольшом поселке и работает дояркой. Вероятная мать младшего сына Лукашенко Когда Ирина Абельская работала главой президентской врачебной комиссии.
Декларация Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в графе декларации о недвижимом имуществе указал "нет".
Также из декларации стало известно, что глава Беларуси до сих пор женат на Галине Лукашенко.
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