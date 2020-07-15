Лукашенко указал в декларации, что он – бездомный

Из декларации стало известно, что Лукашенко до сих пор женат.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в графе декларации о недвижимом имуществе указал «нет».

Об этом сообщает издание TUT.BY.

За прошлый год Лукашенко задекларировал 117 068 миллионов рублей зарплаты. Никакого недвижимого имущества у действующего главы Беларуси нет, как нет иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юридических лиц.

Читайте такжеБелорусы стали в очередь, чтоб пожаловаться на отказ ЦИК регистрировать соперников Лукашенко

Из декларации стало известно, что Лукашенко до сих пор женат. Галина Лукашенко за предыдущий год заработала 5560 рублей – это пенсии и доходы от акций.

Ей принадлежит дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклов Могилевской области, одна вторая доли в праве собственности на дом в деревне, земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове. Также жена Лукашенко владеет 56 акциями Шкловского маслозавода.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram