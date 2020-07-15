Лукашенко указал в декларации, что он – бездомный
Президент Беларуси Александр Лукашенко в графе декларации о недвижимом имуществе указал «нет».
Об этом сообщает издание TUT.BY.
За прошлый год Лукашенко задекларировал 117 068 миллионов рублей зарплаты. Никакого недвижимого имущества у действующего главы Беларуси нет, как нет иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юридических лиц.
Читайте такжеБелорусы стали в очередь, чтоб пожаловаться на отказ ЦИК регистрировать соперников Лукашенко
Из декларации стало известно, что Лукашенко до сих пор женат. Галина Лукашенко за предыдущий год заработала 5560 рублей – это пенсии и доходы от акций.
Ей принадлежит дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклов Могилевской области, одна вторая доли в праве собственности на дом в деревне, земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове. Также жена Лукашенко владеет 56 акциями Шкловского маслозавода.
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.
14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram