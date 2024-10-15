Новый генсек подчеркнул, что в Альянсе не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО.

Российская тактика запугиваний не будет иметь влияния на альянс НАТО. Блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в казармах Клей - американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины" (NSATU), информирует Reuters.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину - УНИАН) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.

NSATU постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. В то же время некоторые дипломаты признают, что это может иметь ограниченный эффект, учитывая, что именно США поставляют Украине большую часть вооружений, а также являются доминирующим государством в НАТО.

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Общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Кроме того, на базе в Висбадене находится американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года. Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО, Рютте приветствовал этот шаг, но нарвался на угрозы и осуждение со стороны России.

"Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он.

Западные лидеры о войне в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, в июле президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники по НАТО предоставили Украине лишь половину обещанной помощи, и в частности, этой помощи недостаточно.

8 октября Рютте заявил, что Украина стоит на пороге самой суровой зимы с начала полномасштабного вторжения России, поскольку Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны.

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