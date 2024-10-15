Российская тактика запугиваний не будет иметь влияния на альянс НАТО. Блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в казармах Клей - американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины" (NSATU), информирует Reuters.
"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину - УНИАН) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.
NSATU постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. В то же время некоторые дипломаты признают, что это может иметь ограниченный эффект, учитывая, что именно США поставляют Украине большую часть вооружений, а также являются доминирующим государством в НАТО.
Общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.
Кроме того, на базе в Висбадене находится американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года. Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО, Рютте приветствовал этот шаг, но нарвался на угрозы и осуждение со стороны России.
"Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, в июле президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники по НАТО предоставили Украине лишь половину обещанной помощи, и в частности, этой помощи недостаточно.
8 октября Рютте заявил, что Украина стоит на пороге самой суровой зимы с начала полномасштабного вторжения России, поскольку Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны.