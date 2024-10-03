Представители западных стран будут говорить об этом на следующем "Рамштайне".

На следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будут обсуждать снятие запрета на удары по территории России.

Об этом во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Президент Байден собирает эту встречу на уровне лидеров. Это очень важно, что мы встретимся 12 октября в формате "Рамштайн" с членами Альянса и Украиной", - добавил он.

Рютте отметил, что в вопросе атак на российские военные объекты международное право на стороне Украины. Однако снятие запретов и ограничений зависит только от индивидуальных решений стран-членов НАТО:

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"Россия ведет эту незаконную войну. И сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может предотвратить это".

Новый "Рамштайн"

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Известно, что встреча будет проходить в Германии 12 октября. Она станет уже 25 заседанием с начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский говорил, что на этой встрече Украина вместе с партнерами должна обсудить совместные шаги по усилению давления на Российскую Федерацию.

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