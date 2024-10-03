На следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будут обсуждать снятие запрета на удары по территории России.
Об этом во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Президент Байден собирает эту встречу на уровне лидеров. Это очень важно, что мы встретимся 12 октября в формате "Рамштайн" с членами Альянса и Украиной", - добавил он.
Рютте отметил, что в вопросе атак на российские военные объекты международное право на стороне Украины. Однако снятие запретов и ограничений зависит только от индивидуальных решений стран-членов НАТО:
"Россия ведет эту незаконную войну. И сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может предотвратить это".
Новый "Рамштайн"
Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Известно, что встреча будет проходить в Германии 12 октября. Она станет уже 25 заседанием с начала полномасштабного вторжения России.
Владимир Зеленский говорил, что на этой встрече Украина вместе с партнерами должна обсудить совместные шаги по усилению давления на Российскую Федерацию.