На встрече будут присутствовать представители более 50 стран-участниц такого формата.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Германии в октябре на уровне лидеров 50 стран-участниц. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

"В следующем месяце я созову в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - отметил лидер США.

Также в своем заявлении Байден подчеркнул, что поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, а именно поддержать обучение еще 18 пилотов в следующем году.

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Кроме того, президент США вспомнил и об экономических ограничениях против РФ:

"С целью противодействия российскому уклонению от санкций и отмыванию денег, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнерами сегодня приняли меры для разрушения глобальной криптовалютной сети. Соединенные Штаты продолжат увеличивать расходы на Россию за ее войну в Украине и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов".

США и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, США предоставят Украине пакет помощи на почти 8 миллиардов долларов. В частности в пакет войдет дополнительная батарея Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотные летательные аппараты, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также деньги для укрепления оборонно-промышленной базы страны.

Ранее США объявили о выделении Украине другого пакета военной помощи на общую сумму 375 миллионов долларов. В частности в пакет вошли артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты и другое критически важное вооружение и оборудование.

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