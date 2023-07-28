Грузины организовали акцию протеста возле судна.

В Батуми люди вышли на акцию протеста из-за прибывшего из России круизного теплохода Astoria Grande.

27 июля в Батумскую гавань зашел теплоход, вышедший из города Сочи, пишет batumelebi. Некоторые туристы заявили журналистам, что Россия не является страной-оккупантом, "они еще в Советском Союзе", а один из них открыто заявил, что посещал оккупированную Абхазию.

В 20:00 местные жители вышли на акцию протеста. Они держали в руках плакаты "Русский корабль, иди на**й", "Абхазия - это Грузия", "Россия - оккупант" и "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего". Также на акцию принесли фотографии российско-грузинской войны, включили гимн Грузии. Протестующие скандировали "Путин - х**ло".

Во время митинга из одной из кают корабля был вывешен российский флаг, но вскоре его сняли. Уже через час судно покинуло порт.

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию словом "каджоба", что означает "нецивилизованность", цитирует его "Новости-Грузия".

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акцию: "Я горжусь нашим народом, который мирно опротестовал новую провокацию России – заход российского круизного лайнера в порт Батуми в Грузии, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза", - написала она в Twitter.

Тем временем в сети появилось видео с реакцией туристов на акцию протеста.

Позиция Грузии по войне

Как известно, власти Грузии осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако отказываются вводить санкции против Российской Федерации и помогать Украине вооружением.

Тем временем грузинское общество активно выражает поддержку украинцам, протестуя против российской агрессии. Также они выходили на митинги против возобновления авиасообщения с Россией.

Также на стороне Украины с 2014 года воюет военное добровольческое формирование "Грузинский национальный легион".

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