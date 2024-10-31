По данным следствия, Петровский и его солдаты убили 22 украинских военнослужащих.

Прокуратура Финляндии обвинила бывшего командира российской неонацистской группировки "Русич" Яна Петровского в совершении военных преступлений на территории Украины.

Как пишет издание Yle, это первый подобный случай в судебной практике страны. Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе выдвинул Воиславу Тордену (он же Петровский) обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных осенью 2014 года на Донбассе.

Согласно данным обвинения, Петровский принимал участие в действиях, противоречащих правилам и обычаям войны. Оккупант и солдаты его подразделения убили 22 украинских военнослужащих, а еще четырех серьезно ранили. Также ему инкриминируют нарушение правил ведения войны (обращение с ранеными и убитыми солдатами противника).

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ДШРГ "Русич"

Как известно, российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа воюет против Украины с начала войны. Они известны особой жестокостью и садизмом. Ее глава Алексей Мильчков публиковал "инструкции" по допросу и убийству украинских военнопленных.

Еще летом прошлого года в Финляндии задержали Яна Петровского, его подозревали в деятельности террористической группы. Украина хотела, чтобы преступника экстрадировали, однако Хельсинки отказали.

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