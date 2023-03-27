По его словам, Россия - жертва "неприкрытой агрессии со стороны коллективного Запада".

Министр иностранных дел Сергей Лавров РФ заявил, что мир пытается "отменить" Россию, но Кремль "все еще имеет друзей" на Западе.

Как сообщают росСМИ, Лавров заметил, что сейчас идет борьба за место его страны в мире на ближайшую эпоху.

"Попытки действовать в духе "разделяй и властвуй" обречены на провал. Несмотря на кампанию по отмене России, у нас остается много друзей, в том числе и на Западе. Они разделяют традиционные ценности, которые мы продвигаем", – заявил Лавров.

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Кроме того, Лавров пожаловался, что РФ столкнулась"с неприкрытой агрессией коллективного Запада". Острием этой агрессии "избрали украинских неонацистов".

"Это становится уже у них методом работы против России. Задействовать теорию нацизма против нас, и задействовать те силы, которые эту теорию готовы воплощать в практику", – добавил Лавров.

Последние заявления Лаврова

Недавно Лавров стал настоящим посмешищем, сделав циничные заявления относительно войны в Украине. Во время визита в Индию дипломат заявил, что Россия якобы пытается остановить войну, которую против нее развязали с помощью народа Украины.

Его речь прервал громкий смех присутствующих в зале. В сети появились эпические видео позора главного дипломата РФ.

В то же время несколькими неделями ранее Лавров заявил, что Кремль ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. Лавров также назвал "иллюзией" идею украинского лидера вывести оккупационные войска из Крыма и Донбасса.

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