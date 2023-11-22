Как сообщали СМИ, к сделке по продаже Forbes был причастен близкий к Кремлю бизнесмен Магомед Мусаев.

Сделка по продаже медиагруппы Forbes, к которой, по данным СМИ, был причастен близкий к Кремлю олигарх Магомед Мусаев, не состоялась.

Как сообщает Bloomberg, гонконгская инвестиционная компания Integrated Whale Media, владеющая медиагруппой Forbes, объявила от отмене сделки по продаже издания группе инвесторов во главе с гендиректором Luminar Technologies Остином Расселом.

Отмечается, что Рассел, еще в мае 2023 года объявивший о намерении приобрести медиагруппу за 800 миллионов долларов, не сумел привлечь необходимые средства к назначенному времени. Первоначально планировалось, что сделка будет закрыта к 1 ноября, но затем дедлайн продлили до 21 ноября, когда один из крупнейших инвесторов, индийская компания Sun Group отказалась от участия в сделке, попав под подозрение в связях с Россией.

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Близкий к Кремлю олигарх заявил о покупке Forbes

Как писало в октябре издание The Washington Post, близкий к Путину олигарх Магомед Мусаев утверждалт, что купил всю медиагруппу Forbes. Информация основывалась на пяти аудиозаписях и одной видеозаписи, на которых бизнесмен рассказывает о сделке.

При этом издание акцентировало внимание на том, что из заявлений не совсем ясно, что конкретно имел ввиду Мусаев: помог ли он заключить сделку и поэтому получит влияние в холдинге, был ли он тайным инвестором, вкладывающим деньги в сделку через других людей, или же эти заявления ложные и преувеличенные.

На данный момент Мусаев владеет компанией "АС Рус Медиа", которая является издателем российского Forbes.

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