Россия следует тактике СССР, пытаясь представить себя борцом против западного колониализма с целью получения доступа к африканским ресурсам.

Влияние российской власти в странах Африки уменьшится при любом исходе войны в Украине. К такому выводу пришла аналитическая разведка Фонда Карнеги за международный мир, передает Голос Америки.

Там отметили, что африканское восприятие России "охлаждается". Но, как отметило издание со ссылкой на опрос американского Института Гэллапа, африканское одобрение лидерства РФ все равно остается выше, чем в среднем по миру.

При этом, как говорилось в "слитых" в сеть секретных документах Пентагона, российская военная разведка в феврале планировала пропагандистскую кампанию с использованием африканских СМИ, с целью "переориентировать" общественное мнение в странах Африки на Россию и отдалить его от Запада.

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"Россия стремится позиционировать себя как оплот против Запада в Африке. Это влияние стало еще более очевидным, когда 26 из 54 стран континента отказались присоединиться к голосованию в ООН по осуждению российского вторжения в Украину", – писало издание NYT.

Обозреватели отметили, что Россия следует тактике СССР, пытаясь представить себя борцом против западного колониализма с целью получения доступа к африканским ресурсам. Как отметил аналитик Фонда Карнеги, это делается с минимальными инвестициями, из-за давления на влиятельных лиц. Но здесь одна из ключевых угроз для РФ заключается в том, что в Африке память о Советском Союзе исчезает вместе с поколением африканских лидеров, которые получали от него пользу.

Но, как предостерегли эксперты, опасность может быть и потому, что РФ внезапно будет вынуждена покинуть Африку и оставит вакуум, что "может быть более дестабилизирующим, чем ее присутствие".

Издание также обратило внимание на активность на африканском континенте российской частной военной компании "Вагнер". По сообщениям некоторых западных СМИ, "вагнеровцы" установили связи с силами безопасности Судана для продвижения экономических и военных интересов Кремля.

"Вагнеровцы" и их главарь Евгений Пригожин в Судане и других странах Африки стремятся получить доступ не только к природным ресурсам, в том числе и к золоту, но и к политической роли.

Роль РФ в странах Африки

На фоне войны против Украины, российские власти активизировали и без того сильное влияние в странах Африки. Власти США и европейские лидеры неоднократно заявляли, что намерены бороться с этой ситуацией.

Прошлым летом российские, французские и американские лидеры посещали африканские страны, чтобы заручиться поддержкой своих позиций по войны в Украине, проведение самой напряженной борьбы за влияние на континенте со времен холодной войны.

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