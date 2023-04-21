Власти страны начали обсуждать отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом.

Правящая партия Южно-Африканской Республики открыла внутренние дебаты на тему возможного выхода страны из Римского статута, на основе которого действует Международный уголовный суд (МУС). Поводом стал ордер на арест Владимира Путина, выданный МУС в марте, пишет Bloomberg.

Сегодня исполнительные органы правящей партии начали четырехдневное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос отказа от Римского статута. Властям ЮАР не нравится сложившаяся ситуация: формально они обязаны арестовать Путина, если он примет приглашение посетить саммит БРИКС в августе, запланированный в Южной Африке.

Генеральный секретарь правящей партии Фикиле Мбалула отметил, что сам факт обсуждения не значит, что ЮАР действительно аннулирует ратификацию Римского статута.

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Bloomberg отмечает, что в подобной ситуации, как сейчас с Путиным, ЮАР уже находилась в 2015 году. Тогда страна подверглась острой международной критике из-за отказа выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира в ходе его визита в ЮАР. После этого власти страны задумались о выходе из Римского статута, но в итоге ничего менять не стали.

В настоящее время правительство ЮАР ведет юридические консультации о том, как следует поступить с ордером на арест Путина.

Ордер на арест Путина

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России по делу о массовой депортации украинских детей в РФ. Формально все страны-подписанты Римского статута обязаны выполнить ордер, если Путин появится в их юрисдикции.

После этого в особенно неудобной позиции оказалась Южно-африканская Республика. В августе на ее территории должен состояться саммит с участием Путина. Власти страны признали, что это серьезная юридическая проблема.

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