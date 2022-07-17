Эксперт выразил мнение, что Путин потерял контроль над ситуацией и на него уже не оглядываются.

Российский президент Владимир Путин не хочет проиграть войну в Украине, но ситуация уже начала работать против него.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин потерял контроль над ситуацией. На него уже не оглядываются, и это нормально", - сказал публицист.

Он отметил, что всегда возникает партия "бешеных фашистов - драться до конца, использовать ядерное оружие, и людей - осторожных циников, которые не вдохновляются формулой Путина "они на кладбища, а мы - в рай", не хотят они в рай".

Пионтковский отметил, что ожидал, что сигналом к последней борьбе "этих пауков в банке будет освобождение Херсона. Я бы назвал это "передхерсонским синдромом", который наступил сейчас в бункер Путина".

Как сообщал УНИАН, 15 июля Пионтковский заявил, что то, что Россия обратилась за военной помощью к Ирану в надежде купить у них беспилотники для использования на войне против Украины, многое говорит о нынешней плачевной ситуации в Москве.

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