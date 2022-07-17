Там заявили, что среди российской элиты нет мотивации бросить вызов Путину.

Командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что слухи о смертельных заболеваниях президента РФ Владимира Путина - это принятие желаемого за действительное.

Об этом пишет газета Evening Standard.

"Некоторые из этих комментариев о том, что он в плохом состоянии или что его кто-то точно убьет, или скинет, – я думаю, они принимают желаемое за действительное", – отметил Радакин.

По его словам, в РФ четко выстроена иерархия, а у окружения Путина нет мотивации лишить его должности.

"Мы, как военные профессионалы, видим относительно стабильный режим в России, мы видим способного подавить любую оппозицию президента Путина, и мы видим иерархию, которая вкладывается в Путина. Поэтому среди верхушки нет мотивации бросить вызов президенту Путину", - объяснил адмирал.

Радакин прогнозирует, что российская угроза будет существовать еще много лет, если не десятилетий. По его мнению, хотя сухопутные войска России, вероятно, будут не столь опасны из-за больших потерь в Украине, у Кремля остается ядерный арсенал, кибервойска и возможности в космосе.

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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