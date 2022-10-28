Среди таких есть компании, владельцы которых недавно попали под санкции.

Европейская комиссия выпустила отчет о рисках отмывания денег и финансирование терроризма в ЕС.

Как сообщает Spiegel, в отчете ЕК информирует, что в Европе действует почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых родом из России.

Среди этих компаний есть 1400 таких, владельцы которых недавно попали под санкции. В отчете учтены 33 таких лица.

Видео дня

В основном эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, гостиничном бизнесе, а также в финансовом и энергетическом секторах.

При этом, как отмечают в отчете, некоторые олигархи могут скрывать, что владеют или контролируют эти компании, через посредников, которые зарегистрированы в третьих странах. Также такие компании могут иметь номинальных акционеров.

В документе акцентируют, что с помощью подставных компаний злоумышленники могут скрывать не только происхождение и назначение средств, но и маскировать фактического их получателя.

Отмечают также, что создание фиктивных компаний остается легким делом, поэтому они до сих пор используются для перемещения сотен миллионов евро.

Авторы отчета отмечают, что в конечном итоге эти средства могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации в других странах.

Что касается войны в Украине и примененных в связи с этим санкций, в отчете указано, что надлежащее внедрение мер ЕС и замораживание активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарной собственности.

"Раскрытие черных денежных потоков не только помогает защитить демократию и безопасность граждан ЕС, но и способствует борьбе с влиянием автократий", — говорится в отчете.

ЕК подчеркивает необходимость улучшения обмена информацией и "должного" раскрытия и мониторинга активов в государствах-членах ЕС.

Дестабилизирующие действия России за рубежом

В сентябре разведка США рассекретила данные о том, что власти РФ тайно финансировали политиков по всему миру.

В частности, как сообщал CNN, разведка США установила, что за последние 8 лет для усиления собственного политического влияния за рубежом РФ тайно финансировала иностранные политические партии, отдельных политиков и чиновников более чем в 20 странах.

Предполагают, что некоторые денежные переводы России могли остаться незамеченными. По данным США, российские власти планировали потратить еще сотни миллионов долларов на такое финансирование.

В частности, The Washington Post со ссылкой на секретные материалы, полученные украинской разведкой, и молдавских, российских и украинских чиновников сообщило, что Федеральная Служба безопасности России работает над свержением прозападного правительства Молдовы, тратя миллионы долларов на переориентацию страны на Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: