Европейская комиссия выпустила отчет о рисках отмывания денег и финансирование терроризма в ЕС.
Как сообщает Spiegel, в отчете ЕК информирует, что в Европе действует почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых родом из России.
Среди этих компаний есть 1400 таких, владельцы которых недавно попали под санкции. В отчете учтены 33 таких лица.
В основном эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, гостиничном бизнесе, а также в финансовом и энергетическом секторах.
При этом, как отмечают в отчете, некоторые олигархи могут скрывать, что владеют или контролируют эти компании, через посредников, которые зарегистрированы в третьих странах. Также такие компании могут иметь номинальных акционеров.
В документе акцентируют, что с помощью подставных компаний злоумышленники могут скрывать не только происхождение и назначение средств, но и маскировать фактического их получателя.
Отмечают также, что создание фиктивных компаний остается легким делом, поэтому они до сих пор используются для перемещения сотен миллионов евро.
Авторы отчета отмечают, что в конечном итоге эти средства могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации в других странах.
Что касается войны в Украине и примененных в связи с этим санкций, в отчете указано, что надлежащее внедрение мер ЕС и замораживание активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарной собственности.
"Раскрытие черных денежных потоков не только помогает защитить демократию и безопасность граждан ЕС, но и способствует борьбе с влиянием автократий", — говорится в отчете.
ЕК подчеркивает необходимость улучшения обмена информацией и "должного" раскрытия и мониторинга активов в государствах-членах ЕС.
Дестабилизирующие действия России за рубежом
В сентябре разведка США рассекретила данные о том, что власти РФ тайно финансировали политиков по всему миру.
В частности, как сообщал CNN, разведка США установила, что за последние 8 лет для усиления собственного политического влияния за рубежом РФ тайно финансировала иностранные политические партии, отдельных политиков и чиновников более чем в 20 странах.
Предполагают, что некоторые денежные переводы России могли остаться незамеченными. По данным США, российские власти планировали потратить еще сотни миллионов долларов на такое финансирование.
В частности, The Washington Post со ссылкой на секретные материалы, полученные украинской разведкой, и молдавских, российских и украинских чиновников сообщило, что Федеральная Служба безопасности России работает над свержением прозападного правительства Молдовы, тратя миллионы долларов на переориентацию страны на Москву.