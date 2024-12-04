Незаконная война России против Украины переходит в создание угрозы странам Запада через Северную Корею.

Ядерные и ракетные технологии, которые Россия передает Северной Корее в обмен на получение вооружения и северокорейских войск, могут угрожать Европе и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глава МИД стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Россия предоставляет Северной Корее поддержку для ее ракетной и ядерной программ в обмен на войска и вооружение. Такое развитие может дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам. Поэтому, незаконная война России в Украине угрожает нам всем", - сказал Рютте.

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По этой причине, как подчеркнул Рютте, Европа и Северная Америка должны продолжать выступать в единстве на стороне международных партнеров для обеспечения безопасности "нашего одного миллиарда людей".

Как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, не надо быть наивными, потому что существуют все основания утверждать, что ядерные и ракетные технологии попадают в Северную Корею, и теперь существует риск, что КНДР применит их. Это может представлять не только угрозу для Европы, материковой части США, но и для соседнего региона, включая Южную Корею и Японию.

Союз Северной Кореи и России - что известно

Как сообщал УНИАН, Северная Корея передала России сотню артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и десятки баллистических ракет KN-23.

Гаубицы M1989 стреляют 170-миллиметровыми снарядами весом по 45 килограммов каждая на расстояние не менее 40 километров.

В начале ноября стало известно, что Силы обороны Украины впервые нанесли огневое поражение по войскам Северной Кореи, которые прибыли на территорию Курской области.

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