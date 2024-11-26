По словам Свитана, российское "импортозамещение" в сфере авиации не работает.

Российские самолеты часто загораются и падают из-за существенного влияния международных санкций. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, российское "импортозамещение" не работает в сфере авиации, а гражданские российские самолеты вообще не должны подниматься в небо.

Эксперт напомнил, что накануне после неудачной посадки в аэропорту Анталии загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут". В результате инцидента 79 пассажиров были эвакуированы. За 2024 год это стало третьей аварией этого российского самолета.

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"В российской авиации нет механизма так называемого "импортозамещения". Как бы нам третий год не рассказывали, максимум, что могут заменить россияне - это создать что-то свое из навоза и палок, но летать оно не будет. Все обязательно упадет. Российская гражданская авиация вообще не должна летать", - подчеркнул Свитан.

По его словам, даже если бы все санкции с России "условно сняли завтра", то этот процесс все равно бы затянулся на годы, а некоторые санкции и вовсе являются "вечными".

"В этом смысле российской гражданской авиации в этой жизни уже ничего не светит", - спрогнозировал аналитик.

Крушение российского самолета в Турции

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 24 ноября, в Турции загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел на территории аэропорта города Анталия.

Самолет принадлежал авиакомпании "Азимут". Судно совершало посадку при неблагоприятной погоде, сразу после этого у него загорелся двигатель.

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