Два дипломата ЕС заявили, что предыдущие предложения о продлении запрета на реэкспорт в Россию не пользовались популярностью.

ЕС рассматривает возможность расширения режима санкций против России, включив в него зарубежные дочерние предприятия европейских компаний.

Мера призвана ограничить поток чувствительных товаров, поступающих в российскую военную машину страны, заявил уполномоченный ЕС по санкциям, пишет The Financial Times.

"Большая часть товаров, идущих через Китай [в Россию], поступает от дочерних компаний западных компаний в Юго-Восточной Азии… Мы направляем наши усилия на то, чтобы остановить перевалку оттуда в Китай", - сказал представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на мероприятии в Брюсселе.

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Однако обсуждение дальнейших раундов санкций, которые должны быть единогласно согласованы всеми 27 странами-членами ЕС, становится все более напряженным, поскольку страны находят все меньше областей, по которым они могут договориться без ущерба для собственных экономик.

О'Салливан сообщил, что распространение контроля за реэкспортом на дочерние компании европейских компаний обсуждалось на встрече представителей бизнеса и еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Майрид Макгиннесс на прошлой неделе.

"Одна из идей, которая у нас была, заключалась в том, чтобы распространить положение о запрете перепродажи в Россию... и теперь мы хотим распространить его на дочерние компании", - сказал О'Салливан.

Он добавил, что компании "оказали некоторое сопротивление" этой идее, и что это был "трудный разговор", поскольку он затронул бы производство в третьих странах, которые не присоединились к режиму санкций ЕС.

Обсуждение такого продления санкций, скорее всего, вызовет споры среди стран ЕС, поскольку приведет к значительным трудностям для соответствующих предприятий. Два дипломата ЕС заявили, что предыдущие предложения о продлении запрета на реэкспорт в Россию не пользовались популярностью.

Санкции против РФ

Украина смогла остановить большинство потоков из Турции, которые Российская Федерация использовали для обхода международных санкций. Анкара в этом заинтересована, потому что не хочет попасть под ограничения.

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что турецкие власти имеют специфическую позицию относительно санкций в отношении РФ, ведь Анкара присоединяется только к санкциям ООН или Совета безопасности ООН.

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