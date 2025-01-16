В Черном море российские корабли на дежурстве отсутствуют, акваторию патрулирует авиация.

После свержения в Сирии диктаторского режима Башара Асада в Средиземном море в "подвешенном" состоянии остаются российские корабли. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, эти единицы более 10 суток болтаются в акватории, потому что из-за отсутствия разрешения от местных властей не могут зайти в порт Тартус.

В частности, по данным Военно-морских сил ВС Украины, в Средиземном море, по состоянию на утро 16 января, находилось 7 единиц, из которых 2 являются носителями "Калибров", общим залпом до 22 ракет, и в эфире телемарафона у Плетенчука спросили, зачем захватчики держат там сейчас ракетоносители.

"Интересный вопрос, потому что в последние годы применения "Калибров" там не наблюдалось. Это такой способ присутствия... Там в принципе постоянно присутствует группировка, которая ранее базировалась в сирийском Тартусе. По состоянию на сейчас, они фактически болтаются в море. Мы наблюдаем как россиян там более 10 суток не пускают на собственную, теперь, видимо, бывшую базу - единственную зарубежную военную морскую базу РФ", - подчеркнул он.

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По мнению Плетенчука, вероятно, это своеобразный "режим ожидания", в котором находятся россияне.

"Но суда, которые находятся в конвое, которые предназначены для того, чтобы забрать из Сирии свою технику, фактически находятся в сопровождении этих боевых единиц. Здесь надо следить за ситуацией в динамике... К сожалению, у них есть, так сказать, дружественные режимы в Африке. Вероятно, россияне могут и туда зайти, но базы там нет", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он рассказал о ситуации в Черном море. По его словам, корабль, который находился в акватории Черного моря, россияне вчера завели на базу, и с того момента на дежурстве не находится ни одной единицы.

"На самом деле это вызывает даже некоторое удивление, потому что даже на охране пункта базирования никаких единиц не остается. Это в очередной раз подтверждает, что россияне полагаются на свою авиацию, и какую-то часть своего функционала оставляют именно за воздушной составляющей. Хотя можно говорить, что есть тенденция по уменьшению применения именно вертолетов после всем известного случая с уничтожением трех единиц (поражение дронами Magura V5 - УНИАН). И здесь они стали более осторожными, уменьшив количество таких вылетов", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

В то же время другие виды авиации враг продолжает использовать в таком же объеме как и раньше. Как уточнил спикер ВМС, противником широко используются дроны различных моделей и поколений. Обычно их используют для ведения разведки на юге Украины.

"Довольно часто эти дроны сбиваются, но, конечно, это никогда не останавливало россиян в применении. Единственное - из-за потери возникает определенная пауза пока они заменят машину. Что касается самолетов - они продолжают патрулировать акваторию. В основном это западное и южное побережье Крыма, а также восточное побережье Черного моря. Здесь так же применяются определенные модели самолетов, начиная от винтовых старых моделей и заканчивая реактивной авиацией", - отметил военный.

Россияне не могут попасть в сирийский Тартус

Как сообщал УНИАН, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия выводит свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и даже с позиций в Алавитских горах на западе страны. В декабре 2024 года говорилось, что россияне до сих пор остаются на своих двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

По данным представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус, что в Средиземном море, потому что не получили разрешения от местных властей. Они находятся на внешнем рейде.

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