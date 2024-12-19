Он отметил, что Россия "не смогла и не захотела встать на защиту режима, который она должна была поддерживать".

Россия потерпела "огромное стратегическое поражение" с падением режима президента Асада в Сирии, заявил министр обороны Великобритании.

Джон Хили говорит, что Россия "цепляется" за свои оставшиеся две базы в Сирии, начав отступать после того, как повстанческие группировки захватили власть, пишет The Times.

Он предупредил союзников Владимира Путина не доверять российскому лидеру как надежному партнеру по безопасности.

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"Это огромное стратегическое поражение для России. Это мощный сигнал для любой страны, которая может поддаться искушению рассматривать Россию как союзника или как гаранта своей безопасности. Это показывает, что когда на нее оказывается давление, Россия отступает", - сказал Хили.

Он отметил, что Россия "не смогла и не захотела встать на защиту режима, который она должна была поддерживать".

Хили сказал, что есть "шанс на новое будущее для Сирии за пределами жестокого, кровавого режима Асада" и что стоит поговорить с "Хайят Тахрир аш-Шам", чтобы узнать, как Великобритания может помочь выполнить их обещания.

Он заявил, что у Великобритании две основные цели: помочь обеспечить стабильный переход и увидеть, как новая власть выполняет свои обещания по обеспечению будущего мирной Сирии.

Падение режима Асада - детали

Крах правления Асада 8 декабря произошел после молниеносного наступления, возглавляемого исламистской организацией "Хайят Тахрир аш-Шам".

Это нанесло болезненный удар по России, которая начала военную интервенцию в Сирии девять лет назад, чтобы поддержать его правительство во время гражданской войны. Путин предложил Асаду политическое убежище, когда повстанцы приблизились к Дамаску в этом месяце.

Однако Москва быстро попыталась установить контакт с победившими повстанцами, чтобы обеспечить безопасность российского дипломатического и военного персонала в Сирии и попытаться продлить аренду своих военно-воздушных и военно-морских баз там.

Сирийские военные и источники в сфере безопасности, контактирующие с русскими, заявили, что Москва отводит свои силы с линии фронта и выводит часть тяжелой техники и старших сирийских офицеров.

Источники, говорившие на условиях анонимности на этой неделе, добавили, что Россия не выводит свои две основные базы и в настоящее время не намерена этого делать.

Базы в Сирии являются неотъемлемой частью глобального военного присутствия России. Военно-морская база в Тартусе является единственным средиземноморским центром ремонта и снабжения России, а Хмеймим является перевалочным пунктом для военной и наемнической деятельности в Африке.

По данным источников в разведке, у России также есть посты прослушивания в Сирии, которые работают параллельно с сирийскими станциями связи.

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