Известно, что в порт не пускают судно Sparta, которое используется для перевозки военной техники.

Российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус, что в Средиземном море, потому что не получили разрешения от местных властей.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, что происходит с российским флотом в Средиземном море после падения режима диктатора Башара Асада.

"В Средиземном море ситуация очень интересная. Они (российские корабли - УНИАН) до сих пор находятся в море. Не предоставили им разрешение зайти в пункт базирования... По состоянию на сейчас, уже не первые сутки они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт", - сказал Плетенчук.

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Военный не уточнил, о каких именно единицах идет речь.

По данным ВМС ВСУ, утром 10 января в акватории Средиземного моря находилось 7 российских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Как сообщает "Милитарный", российское судно Sparta, которое используется для перевозки военной техники, не может зайти в порт Тартус уже более пяти дней.

"Таким образом эвакуация российского вооружения и техники из Сирии оказалась под угрозой", - говорится в публикации.

В то же время в Черном море вражеские корабли на дежурстве отсутствуют.

"Сейчас все ракетоносители противника (ЧФ РФ - УНИАН) наблюдаются в пункте базирования Новороссийск. Это 8 единиц - 3 подводные лодки, 2 корвета, 3 ракетных катера...", - сказал Плетенчук.

РФ отступает из Сирии, однако не оставляет свои главные военные базы

Как сообщал УНИАН, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия выводит свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и даже с позиций в Алавитских горах на западе страны. В декабре 2024 года говорилось, что россияне до сих пор остаются на своих двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

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