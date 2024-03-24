В Вооруженных силах страны говорят, что после сбития ракеты "ее обломки могли бы упасть на нашу территорию".

Польское командование знало, что российская ракета, которая утром пролетела через Люблинскую область, вернется в Украину. Стрельба ракетой была бы рискованной. Об этом сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил страны подполковник Яцек Горышевский, информирует RMF FM.

"Противовоздушная оборона Украины усвоила, что большинство российских ракет прилетает с Востока или Севера, а защитники меньше ожидают атаки с Запада. Поэтому РФ сознательно маневрирует своими ракетами так, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с Запада", - отметил спикер.

Он также пояснил, что решение не сбивать ракету принял оперативный командующий Вооруженных сил.

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"Решение было принято на основе информации наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты показала, что она покинет наше воздушное пространство", - сообщил Горишевский.

По его словам, попытка сбить ракету предусматривала бы риск для местных жителей.

"Ракета весит более 2 тонн, из них 400 килограммов - боевая нагрузка. После сбития ракеты ее обломки могли бы упасть на нашу территорию. Сюда же упали бы и остатки эфектора, которым сбивали саму ракету", - уточнил польский военный.

Он подчеркнул, что если ракета направлялась бы вглубь Польши, решение о ее сбивании могло бы быть принято с помощью дежурящих самолетов F-16.

"Это оперативный командующий Вооруженных сил оценивает ситуацию и уполномочен принимать такое решение. С другой стороны, пилот истребителя, даже получив разрешение сбить такую ракету, может не делать этого, если он осознает, что ее обломки могут упасть на больницу или школу", - добавил спикер.

Российская ракета залетела в Польшу - что известно

24 марта ракета РФ залетела в Польшу. Впоследствии в Польше объявили о намерении усилить присутствие своих войск на востоке - в частности, в приграничных районах с Беларусью, Россией, Литвой и Украиной.

В Минобороны Польши заявили, что это будет "постоянное присутствие" и что соответствующие меры направлены на сдерживание "потенциальных вражеских нападений и атак".

Также УНИАН уточнял, что российская ракета залетела в Польшу в районе села Осердув Люблинского воеводства на 39 секунд.

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