На границе уже образовались очереди из фур.

Российская Федерация продолжает давить на Армению. В этот раз Москва запретила въезд грузовиков из этой страны после заявлений о возможном аресте президента Владимира Путина и решения Николы Пашиняна принять участие в учениях с Североатлантическим альянсом.

Депутат парламентской фракции "Армения" Гарник Даниелян в Facebook сообщил, что информацию о новом запрете сообщили водители и фермеры, которые уже несколько дней не могут с сельхозпродукцией въехать в Россию через Грузию.

"В Грузии сообщают, что российская сторона приняла решение о запрете на въезд армянских грузовиков", - говорится в сообщении.

Видео дня

В связи с этим на границе собираются очереди, а Москва даже не предоставила никаких разъяснений.

"Тепличные хозяйства могут понести большой ущерб. А в предстоящие месяцы, когда начнется сезон абрикосов и других фруктов, эта отрасль сельского хозяйства может полностью оказаться под угрозой", - отметил политик.

Ухудшение отношений между России и Арменией – что случилось

В ноябре 2022 года на саммите ОДКБ премьер-министр Армении Никола Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию.

В январе 2023 года и вовсе отказался проводить учения ОДКБ на своей территории, а спустя два месяца отказалась и от квоты на пост заместителя генсека ОДКБ. 31 марта в России заявили, что рассматривают вопрос об ограничениях на импорт молочной продукции из Армении.

22 апреля стартовали учения НАТО Defender-23, в которых принимают участие армянские военные, что ухудшило отношения между Москвой и Еревана.

Вас также могут заинтересовать новости: