Власти Армении, похоже, готовы отказаться от претензий на территории соседей.

Армения сможет получить стабильный мир с соседями, если откажется от претензий на Карабах и согласится на границы Армянской ССР. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Он отметил, что без стабильного мира Армения не сможет нормально развиваться, поэтому нужно урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией.

"Мир возможен, если во всех наших международных отношениях не только сегодня, но и на будущее мы четко зафиксируем, что признаем территорию в 29 800 квадратных километров Республикой Армения – территорию Армянской ССР, когда мы получили независимость в 1991 году. И у нас нет не только никаких территориальных претензий от других стран, но и никогда не будет", – сказал Пашинян.

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Армяно-азербайджанский конфликт – последние новости

На прошлой неделе Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в провокации. Там заявили, что армянские войска обстреляли Лачынский район. Утверждается, что в результате обстрела погибли азербайджанские солдаты.

Несколькими днями позже на официальной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване подожгли флаг Азербайджана. Это вызвало закономерное возмущение в Баку.

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