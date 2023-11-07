Договор об обычных вооруженных силах в Европе - это соглашение 1990 года об ограничениях на обычные вооружения.

Россия в ночь на 7 ноября объявила, что окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это спровоцировало НАТО и Великобританию сделать "ответный шаг".

Участие РФ в договоре было приостановлено Кремлем в одностороннем порядке в 2007 году. В полночь МИД РФ объявил, что процедура выхода официально завершена.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023-го завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю", - говорится в заявлении министрества.

МИД РФ обвинил США в расширении НАТО и подчеркнул, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора, поэтому Россия приняла решение из него выйти. Также там указали, что договор уже был "мертв" в связи с принятием заявки Швеции и Финляндии в НАТО.

В ответ на действия России Великобритания заявила, что вместе с союзниками по НАТО также приостанавливает свое участие в ДОВСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Мы безоговорочно осуждаем решение России выйти из Договора, это стало последней каплей в череде усилий, которые РФ прилагает для подрыва стратегической стабильности и архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил он.

Чиновник подчеркнул, что одностороннее решение РФ нарушает принцип взаимности, который является фундаментом договора ДОВСЕ. "Мы считали, что Договор продолжает действовать так, как было задумано. Но очевидно, что это не так", - указал он.

В НАТО поддержали решение выйти из Договора на "необходимый срок".

"Это решение полностью поддерживается всеми союзниками по НАТО", - говорится в реакции-заявлении Альянса.

Также там отметили, что своими действиями Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями.

Что означал договор ДОВСЕ

ДОВСЕ - соглашение, подписанное от 3 ноября 1990 года в Париже в период "холодной войны". Его заключили представители 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 стран Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Документом вводились для участников Договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и самолетов.

Вместе с разрывом ДОВСЕ, помимо Будапештского соглашения, силу утратил также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

В 2007 году лидер РФ подписал указ о том, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает свое участие в ДОВСЕ.

В мае 2023 года Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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