В санкционный список РФ попали американские чиновники, сенаторы и топ-менеджеры.

Министерство иностранных дел России ввело санкции против ряда американских политиков и деятелей культуры.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В новый санкционный список МИД РФ включил 25 граждан США. В том числе в этом списке оказались несколько сенаторов, заместителей министров, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа Стивен Старр и два актера и продюсера: Шон Пенн и Бен Стиллер.

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"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор", - говорится в заявлении российского МИД.

Всего в санкционном списке граждан США, которым запрещен въезд в Россию, находятся 1073 человека.

Как сообщал УНИАН, известный всему миру актер и режиссер Шон Пенн несколько раз посещал Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину и даже лично встрелся с президентом Владимиром Зеленским. Он снимает документальный фильм о зверствах российских захватчиков на украинской земле.

Также известный всему миру голливудский актер Бен Стиллер приежал в Украину во время войны. Его повергли в шок разрушения, которые причинила Россия и ее оккупанты.