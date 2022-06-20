Накануне звезда фильма "Ночь в музее" был во Львове.

Известный всему миру голливудский актер Бен Стиллер 18 июня прибыл в Украину. Сначала его заметили во Львове, но уже в понедельник, 20 июня, Стиллер посетил поселок Макаров Киевской области. Видео оттуда опубликовано в Telegram-канале "Суспільного".

Ранее актер встретился с украинскими беженцами в Польше.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находился на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", - сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Я встретился с несколькими семьями, сбежавшими от войны в Украине, оставив близких без представления о том, когда они смогут вернуться домой", - написал Бен Стиллер в своем Instagram-блоге.

Напомним, ранее Украину посетила оскароносная актриса Анджелина Джоли. Она также побывала во Львове, а во время воздушной тревоги спустилась в бомбоубежище.

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