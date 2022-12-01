Депутаты также призывают признать российский режим террористическим.

Верховная Рада Украины обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств относительно ограничения права вето России в Совбезе ООН. За это решение проголосовали 314 народных депутатов.

Речь идет о заявлении ВР о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию (№8229).

Согласно документу, ВР констатирует нелегитимность пребывания России в ООН и выражает поддержку коренной реформы ООН, которая касалась бы не только расширения числа постоянных и непостоянных членов, но и ограничивала бы использование права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые своими действиями нарушают обязательства по Уставу ООН.

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Также украинский парламент обращается к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом принять незамедлительные меры для устранения России от прав и обязанностей, исходящих из членства СССР в ООН; поддержать коренную реформу ООН и, в частности, ее Совета безопасности, которая бы касалась, в том числе права вето постоянных членов Совбеза.

Кроме того, ВР призывает парламенты и правительства иностранных государств соинициировать и поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о запросе консультативного заключения у Международного суда ООН относительно ограничений права вето постоянных членов ООН, которые могли бы вытекать из Устава ООН и общих принципов права.

Вместе с тем украинский парламент призывает парламенты и правительства иностранных государств признать Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма; признать террористическим политический режим России.

Среди прочего, ВР призывает парламенты и правительства иностранных государств ввести ограничительные меры против членов всех российских политических партий, которые ответственны за и прямо делают возможным решение и ведение агрессии против Украины.

Также Верховная Рада призывает активизировать и конкретизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений, в том числе путем создания специального трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины и высших должностных лиц государства-агрессора.

Кроме того, Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств присоединиться к разработке и функционированию компенсационного механизма, который бы обеспечил выплату компенсации в полном размере за весь вред, нанесенный в результате российской агрессии против Украины.

Украинский парламент также призывает усилить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, необходимую для защиты гражданского населения и полного восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах.

Россия в Совбезе ООН: позиция Украины

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно кресло в Совете Безопасности ООН "до сих пор оккупировано". Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в каких-либо голосованиях в ООН по вопросам ее агрессии.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал присутствие россиян в Совбезе насмешкой над мирными усилиями организации.