Россия относится к Польше с особым вниманием, заявила представитель МИД России Захарова.

В России прокомментировали условное "да" президента Польши Анджея Дуды на размещении ядерного оружия США на польской территории.

Как известно, он напомнил о соответствующей готовности Польши в одном из своих последних интервью, уточнив, что его об этом уже ранее спрашивали союзники. В России назвали слова Дуды провокационными. Комментарий дала представительница МИД Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на странице вражеского министерства.

"Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - указала Захарова.

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Она попрекнула Польшу тем, что ей мало быть членом НАТО - состоять в Альянсе, который, итак, позиционирует себя ядерным. Также Захарова обвинила Варшаву в интенсивном участии в совместных ядерных миссиях НАТО. Резюмировала свою реакцию на слова Дуды представительница МИД РФ угрозой: не зря, в России относятся к Польше с особым вниманием - как Москва, так и Минск будут учитывать "польский фактор", принимать меры для безопасности, заявила Захарова.

Дипломат решила, что Варшаве хочется привлечь внимание Генштаба России. Она пригрозила Дуде: если Польша разместить у себя американскую "ядерку", будет прямое военное столкновение - ее территория будет легитимной целью для РФ.

"Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - говорится в ее заявлении.

Дуда подтвердил готовность Польши разместить ядерку

Отметим, скандальное для восприятия Кремля заявление президент Польши сделал в интервью Fakt.pl. Анджей Дуда подтвердил, что Польша не единожды обсуждала данную тему с США. "Я не скрываю, что когда меня об этом спрашивали, я заявлял о нашей готовности", - сказал он.

Дуда напомнил об угрозах, которые исходят для Польши и стран Балтии от России: она милитаризирует район Кенигсберга, недавно Путин дал ядерное оружие Беларуси, уточнил политик. Он сказал: если в НАТО решать разместить ядерное оружие в Польше из соображений безопасности - Варшава не будет против. "Мы готовы к этому", - акцентировал Дуда.

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