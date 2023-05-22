Россия своим ущемлением прав человек доведет страну до предела и сама будет не рада, что полностью уничтожила у себя демократию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о главных "предвестниках" развала России и указал, что ее крах - неотъемлемый исторический процесс, который уже запущен.

Чиновник в эфире программы "Аргумент" пояснил, что Россия - страна-федерация, которая бесчисленными депортациями населения не смогла сформировать у себя единую нацию: "За счет того, что депортируют народы, размывают структуру общества, как такового, убирают коренные народы с тех территорий, где они действительно являются аутентичными и присылают туда, в основном, "варягов"- указал Подоляк.

По его словам, Россию ждет естественный исторический процесс "развала".

"Это будет естественный исторический процесс, когда некоторые территории будут уходить, ведь по этническому признаку они совершенно несинхронизированные с Москвой, Питером и так далее", - считает он.

Также главным аргументом против "целостности" России является сильная система авторитаризма, которую искусственно пытается поддержать Кремль. В итоге, из-за отсутствия минимально развитых институтов демократий, в критический момент это станет самым слабым местом РФ.

Ранее Россия на глобальном рынке самоутверждалась за счет двух инструментов: внешнего страха, который специально разгоняла войнами и терроризмом, а также за счет коррупции, покупая чиновник, политиков и топ-менеджеров в иностранных государствах "грязными деньгами".

"Вот эти два инструмента на какое-то время у России исчезнут, а соответственно внутрення авторитарная архитектура тоже исчезнет, потому что будет, еще раз подчеркиваю, слабая демократия. Вот в этот момент могут произойти центробежные процессы в России, которые являются неотъемлемыми частями исторического процесса", - пояснил Подоляк.

Подоляк рассказал о необходимых трансформациях для РФ

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя интенсивность ракетных ударов по Украине, заявил, что к преступлениям военно-политическое руководство РФ подталкивает чрезмерная ненависть к украинцам. Она циркулирует в российском обществе на очень высоком уровне, считает Подоляк.

В связи с этим он заявил, что без внутренних трансформаций общества и масштабной гражданской войны россияне, рано или поздно, все таки уничтожат Украину за счет своей ненависти.

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