Советник главы Офиса президента заявил, что "ненависть" к украинцам приобретает чересчур аффективный характер даже для российского военно-политического руководства.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, почему лидер РФ Владимир Путин "зачастил" с ракетными атаками по нашей территории.

По его словам, к очередному теракту по Украине в ночь на 16 мая Путина подтолкнула, прежде всего, ненависть к украинцам.

"Ненависть к украинцам, она настолько сильная, что не находит другой реализации, кроме как попробовать атаковать центры городов ракетами. В данном случае, поскольку у них есть определенное истощение крылатых ракет, которыми они атаковали нашу критическую инфраструктуру, они идут на использование "Кинжалов", - указал Подоляк.

Также "мотиватором" Путина является предубеждение о том, что его "Кинжалы" все еще сверхсильное оружие, которое может справиться с западными противовоздушными системами обороны (с американскими Patriot).

Помимо этого, масштабные удары по Украине "поднимают дух" российскому обществу, с учетом нарастающего раздражения, вызванного неудачей со взятием Бахмута: "Население находится в панике и чтобы хоть как-то восстановить его боевой дух они пытаются показать, что у них есть оружие, которое может ударить по Киеву. Вот мотивы применения", - говорит политик.

По словам Подоляка, военно-политическое руководство РФ находится в "мышеловке" и действует аффективно. Без внутренних трансформаций ненависть станет настолько сильной, что РФ пойдет на уничтожение Украины.

"Россия - это та страна, которая будет, извините меня, как крыса, которая ранена и загнана в угол, пытаться укусить до последнего, пока не проиграет. Очень важный психологический момент - нельзя позволить этому субъекту "не проиграть". Если они не пойдут на внутреннюю гражданскую войну, на внутреннюю трансформацию, то нас своей ненавистью они в любом случае уничтожат", - указал он.

РФ атаковала Киев в ночь на 16 мая "Кинжалами"

Напомним, что в ночь на 16 мая лидер РФ Владимир Путин организовал украинцам и жителям Киева очередную бессонную ночь. Лидер РФ направил свою очередную ракетную атаку на столицу, запустив по городу сразу 6 "Кинжалов".

Звуки взрывов и работы американских Patriot киевляне слышали в Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах. Утром Воздушные силы ВСУ заявили, что сбили в Украине все 18 ракет. Шесть из них - Х-47 "Кинжал".

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