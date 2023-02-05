Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах, отметил президент.

Украина направила письма компаниям, которые поддерживают Международный олимпийский комитет, о недопустимости участия россиян в Олимпиаде.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. "Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах", - заявил президент Украины.

Он сообщил, что Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. "Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", - добавил Зеленский.

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Россия и Беларусь на Олимпийских играх

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом.

Сразу после этого олимпийский комитет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх-2023. Но с теми же условиями – без флагов и гимнов.

Министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и белорусов.

Президент Владимир Зеленский обратился к ведущим международным спортивным федерациям с призывом определиться с решением Международного олимпийского комитета относительно допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования.

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