По его словам, мирный саммит заставил Путина искать союзников.

Кремлевский правитель Путин прилетел в Северную Корею из-за политической изоляции и нехватки артиллерийских снарядов. Этот визит стал "вилкой в глаза" Си Цзиньпину.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. "Он рискует отношениями с Китаем из-за нехватки снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов был - не все так хорошо на поле боя в России", - сказал он.

По его данным, в запасах Пхеньяна есть около 5 миллионов артиллерийских снарядов, но даже это количество меньше того, которые российская захватническая армия использовала в течение года.

Видео дня

"Это говорит о том, что все они ему дать не могут, потому что им нужны запасы. Но есть и понимание для всех партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него сил нет. Мы не имеем желания в Украине, а у него желание есть, у него нет сил", - добавил президент.

Визит Путина в КНДР

Как сообщал УНИАН, 18 июня Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею, где подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве.

Аналитики считают, что такой союз может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине, поскольку он держится на общей враждебности к Западу.

Вас также могут заинтересовать новости: