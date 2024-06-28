У русских есть достаточно людей для строительства фортификаций.

История с возможной отправкой войск северокорейского режима для войны в Украине недавно получила новый виток, когда появились сообщения о том, что Северная Корея якобы планирует направить инженерные подразделения для "восстановительных работ" на территории временно оккупированного Донецка.

Эксперты Defence Express оценили перспективы привлечения северных корейцев для войны против Украины на стороне Кремля и объяснили, почему эта идея выглядит несколько странной.

Так, отмечают эксперты, в данных The Military Balance 2023 утверждается, что армия КНДР имеет в своем составе "от 5 до 8 инженерных полков" и один понтонно-мостовой полк. То есть понятно, что Северная Корея не имеет численных инженерных войск, чтобы это выглядело как интересное предложение для российских захватчиков.

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"Тем более, дальше мы можем вспомнить и тот момент, что только в рамках "частичной мобилизации" осенью 2022 года Россия сформировала минимум пять новых инженерных полков, и таким образом оккупанты создали достаточно численный наряд сил и средств, который им позволяет строить достаточно мощные фортификации в сжатые сроки", - пишут эксперты.

Кроме того, по данным DeepState, на осень 2023 года российские захватчики уже возвели укрепления общей протяженностью в 6 тысяч километров.

Это все в целом подчеркивает, что на данный момент история с возможным привлечением именно инженерных войск от Северной Кореи для действий на стороне России выглядит как минимум несколько странной, отмечает издание.

В то же время, добавляют эксперты, нельзя исключать вероятность, что КНДР даст Кремлю "живую массу", чтобы воевать против Украины. При этом Кремлю северокорейские "добровольцы" могут понадобиться скорее именно для штурмовых действий против ВСУ на поле боя, а не для вспомогательных задач, которые выполняют инженерные войска.

"Хотя и не приходится отбрасывать и тот фактор, что в Кремле могли оценить и так, что действительно - еще больше инженерных войск для строительства еще большего количества фортификаций, даже если это будут "добровольцы" из Северной Кореи, армии РФ "точно не помешает", - отмечают в Defence Express.

КНДР отправляет в Украину своих солдат - что надо знать

Ранее стало известно, что Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области для выполнения "восстановительных работ" уже в июле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории, возмутившись отсутствием реакции со стороны ООН.

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