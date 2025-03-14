Однако сейчас надо продолжать давление на Москву, говорит он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после окончания войны в Украине Запад может нормализовать отношения с Российской Федерацией.

В эфире Bloomberg Business News глава Североатлантического Альянса выразил надежду, что после прекращения боевых действий Соединенные Штаты Америки и Европа "шаг за шагом" восстановят нормальные отношения с Россией. В то же время он отметил, что это не актуально, пока продолжается война против Украины:

"Мы еще абсолютно не там. Мы должны продолжать давить на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

Рютте встретился с Трампом

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Во время встречи Рютте заявил, что американский лидер сдвинул с мертвой точки переговорный процесс, начав диалог с россиянами и украинцами. Также он рассказал об увеличении расходов на оборону европейских стран.

"Они еще не достигли поставленных целей. Нам нужно сделать больше. Но я очень хочу поработать вместе с вами накануне Гаагского саммита, чтобы под вашим руководством НАТО получила новый импульс", - сказал он.

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