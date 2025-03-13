Президент США похвалил генерального секретаря НАТО за "действительно хорошую работу".

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп поднял вопрос недостаточных выплат в общий бюджет большинства из членов Альянса.

По его словам, только семь стран платили установленный уровень 2%, но и этого было мало.

Трамп заявил, что с его приходом НАТО окрепло, поскольку он пообещал не защищать страны, которые платят меньше установленного размера взносов.

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"И деньги начали поступать миллиардами. Сотни миллиардов долларов влились в НАТО, оно окрепло. Предыдущий глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что с приходом Трампа деньги потекли как никогда. Сотни миллиардов, пожалуй, около 600 миллиардов долларов", - отметил он.

Президент США похвалил генерального секретаря НАТО за "действительно хорошую работу", а также сказал журналистам, что НАТО "увеличивается".

Трамп также сказал, что он заметил, что "очень мало людей платили", когда он впервые пришел в НАТО, добавив, что если они и платили, то не платили свою "справедливую долю".

Как пишет Sky News, эти комментарии американского лидера указывают на потенциально значительное изменение тона в отношении НАТО.

Критика Трампа в адрес НАТО

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели по расходам на оборону в размере 2% своего ВВП, и говорил, что они должны платить еще больше. Он утверждал, что диспропорция является несправедливой и ложится бременем на США.

Также сообщалось, что Трамп рассматривает идею изменения формата участия США в Альянсе, в частности отказа от обязательной защиты союзников в случае нападения на них. Так, США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не выполняет обязательств по расходам на оборону.

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