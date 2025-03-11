Марк Рютте считает, что расширение сотрудничества с Анкарой позволит нарастить оборонные возможности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Турцию и Европейский Союз к углублению связей. Соответствующее заявление он сделал во время частных разговоров с лидерами стран ЕС на фоне напряженных отношений блока с Анкарой, передает Financial Times со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что Брюсселе в рамках наращивания потенциала в оборонной сфере изучают возможность расширения сотрудничества с Турцией и другими соседями, которые не входят в состав ЕС.

Это происходит на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа отозвать гарантии безопасности, предоставляемые союзникам по НАТО в Европе, а также его намерений возобновить отношения с Россией и прекратить поддержку Украины.

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В издании напомнили, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале марта 2025 года посетил Лондон, чтобы обсудить с представителями европейских стран поддержку Украины и вопросы в сфере обороны. По словам источников, это произошло после февральского разговора Рютте с лидерами ЕС, в ходе которого он настоял на важности расширения сотрудничества и взаимодействия с Анкарой.

"Все меняется. В определенный момент времени вам нужно решить, кого бы вы хотели видеть в своей команде, независимо от проблем, которые у вас могут возникнуть. Также им нужно разобраться с их неоднозначным отношением к России", – отметил высокопоставленный представитель ЕС, говоря об отношениях с Турцией.

Примечательно, что Анкара не присоединилась к странам Евросоюза и другим союзникам в вопросе введения прямых антироссийских санкций в ответ на агрессию РФ в отношении Украины. Более того, Турция не отказалась от прочных экономических и энергетических связей с Россией.

В издании напомнили, что страна является кандидатом на вступление в ЕС, однако этот процесс давно застопорился. Евросоюз приостановил диалог с Анкарой, в частности, в сфере безопасности и обороны, отчасти из-за роста напряженности в ее отношениях с Грецией.

"Турция должна проявить конструктивность в решении нерешенных вопросов со странами-членами", – отметил дипломат в Афинах, имея в виду Грецию и Кипр.

Напряженность между Турцией и ЕС

Турция была претендентом на вступление в Европейский Союз еще с 1987 года. В 2016 году переговоры по этому поводу прекратились. Летом 2023 года Анкара отказалась ратифицировать заявку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда объявил, что сначала необходимо проложить путь для его страны в ЕС, а уже потом "уступить дорогу" Швеции в Альянс.

В конечном итоге, Турция все же ратифицировала заявку Швеции. Также страна дала обещание модернизировать Таможенный союз ЕС-Турция и либерализовать визовый режим.

Позже Эрдоган высказал свое неудовлетворение Евросоюзом, объявив, что у его страны больше нет никаких ожиданий от блока. Он утверждал, что Анкара выполнила все свои обещания, а ЕС со своей стороны этого не сделал.

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