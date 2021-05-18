В Германии двое пенсионеров обрели любовь в доме престарелых.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
106-летний Вальдемар Прюкнер в прошлом был профессиональным музыкантом. Он играет на скрипке уже почти век и живет в учреждении, предоставляющим пожилым людям место постоянного проживания.
Два года назад за завтраком мужчина познакомился с 89-летней Марианной Шальк, живущей на другом этаже. Поначалу женщина не обращала внимание на ухажера, однако все изменилось, когда услышала, как Вальдемар играет на скрипке.
Теперь влюбленные утверждают: их рецепт долголетия и счастья - не спешить, не жаловаться, ценить то, что имеешь.
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