106-летний Вальдемар играет на скрипке уже почти век и музыкой сумел поразить свою возлюбленную.

В Германии двое пенсионеров обрели любовь в доме престарелых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

106-летний Вальдемар Прюкнер в прошлом был профессиональным музыкантом. Он играет на скрипке уже почти век и живет в учреждении, предоставляющим пожилым людям место постоянного проживания.

Два года назад за завтраком мужчина познакомился с 89-летней Марианной Шальк, живущей на другом этаже. Поначалу женщина не обращала внимание на ухажера, однако все изменилось, когда услышала, как Вальдемар играет на скрипке.

Теперь влюбленные утверждают: их рецепт долголетия и счастья - не спешить, не жаловаться, ценить то, что имеешь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова